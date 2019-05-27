حسناء تكسب 500 مليون دولار من صورة ”سيلفي“ (صور)

كشفت المديرة التنفيذية السابقة لشركة ”بلاكمورز“ Blackmores كيف ضاعفت مبيعات شركتها من مليون إلى 500 مليون دولار باستخدام صورة ”سيلفي“.

وقالت كريستين هولغيت، إنها تمكنت من مضاعفة مبيعات الفيتامينات للشركة في الصين خلال عامين، بالتقاط صورة ”سيلفي“ مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر مجموعة الـ 20 في بريسبان في العام 2014.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كانت فكرة الـ ”سيلفي“ مع الرئيس شي جين بينغ من بنات أفكار فريق ”هولغيت“، والذي رآها فرصة ممتازة لتعزيز مبيعات وشهرة الشركة في الدولة الآسيوية.

وقبل الـ ”سيلفي“، كانت مبيعات الشركة السنوية في الصين مليون دولار فقط، على الرغم من إنفاق الشركة أكثر من 10 ملايين دولار على الموظفين والتسويق، ولكن بعد الصورة ارتفعت مبيعات الشركة إلى 500 مليون دولار خلال عامين.

وكشفت هولغيت في معرض ”كروس بوربردير للتجارة الإلكترونية“ في أستراليا، الأسبوع الماضي، أن تسريبها لهاتفها والتقاط الـ ”سيلفي“ كان سر نجاحها.

وأضافت أنها قبل التقاط الصورة، قامت بزيارة عرافة، حيث طلبت منها ارتداء ملابس أو إكسسوار باللون الأخضر في مؤتمر مجموعة الـ 20، وبالفعل هذا ما فعلته، موضحة أن هذا ساهم في تعزيز حظها في ذلك اليوم.

وبعد ذلك، مرت هولغيت من خلال الفريق الأمني الذي صادر حقيبتها، وهاتفها المحمول في جيبها، وعندما حانت الفرصة لمقابلة الرئيس، قدمها إليه رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، وأخذت الصورة معهما.

وخلال أسبوع واحد فقط، كانت الصورة قد انتشرت على مستوى العالم، وصنعت الشركة منها صورة عملاقة بحجم جدار بأكمله.

وفي ذلك العام، وصلت مبيعات الشركة في الصين إلى 50 مليون دولار، وفي العام التالي وصلت إلى 500 مليون دولار.