بمشورة فرنسية.. ”نابكو“ السعودية تخطط لطرح أسهم في السوق

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قالت مصادر إن ”نابكو الوطنية“ ومقرها السعودية تخطط لطرح أسهم عام محتمل، وإنها عينت ذراع الاستثمار المصرفي للبنك السعودي الفرنسي لتقديم المشورة بشأن الصفقة. وقالت المصادر التي رفضت الإفصاح عن أسمائها لحساسيات تجارية إن الشركة تعمل مع السعودي الفرنسي كابيتال على طرح عام أولي قد يتم في نهاية العام الجاري أو العام المقبل. وقال أحد…