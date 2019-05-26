ترامب: تقدمنا كثيرًا في مفاوضاتنا التجارية مع اليابان.. و ”الجزء الأساسي“ سيجري بعد الانتخابات

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة واليابان ”تقدمتا كثيرًا“ في محادثاتهما التجارية، لكن ”الجزء الأساسي“ من المفاوضات سيجري بعد انتخابات تموز/يوليو في اليابان.

وكتب ترامب في تغريدته عبر موقع تويتر، قائلاً ”تقدمنا كثيرًا في مفاوضاتنا حول التجارة مع اليابان“، مضيفًا ”أن الزراعة ولحوم الأبقار قضيتان مهمتان جدًا“.

وأكد ترامب ”أن الجزء الأساسي من هذه المفاوضات سيجري بعد انتخابات تموز/يوليو وأتوقع أرقامًا كبيرةً“، ملمحًا بذلك إلى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني.

وكان الرئيس الأمريكي تعهد السبت، بجعل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان ”أكثر إنصافًا“، في مستهل زيارة إلى طوكيو تستمر أربعة أيام وتهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين.

وبدأ ترامب يومه الثاني من هذه الزيارة بممارسة رياضة الغولف قبل بدء محادثات رسمية يفترض أن تتناول التجارة وكوريا الشمالية.