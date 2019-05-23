”بي.بي“ بصدد بيع حصة في شركة نفط مصرية لـ ”دراجون أويل“ مقابل 600 مليون دولار

قالت مصادر صناعية ومصرفية إن ”بي.بي“ تقترب من بيع حصتها في شركة مصرية رئيسة للنفط والغاز إلى ”دراجون أويل“ والتي مقرها دبي بمقابل يتجاوز 600 مليون دولار.

ويُنهي البيع، المتوقع إتمامه خلال الأسابيع المقبلة، شراكة ”بي.بي“ التي دامت 50 عامًا في شركة بترول خليج السويس (جابكو) مع تركيز الشركة البريطانية على تطوير احتياطيات الغاز البحرية الضخمة لمصر.

وتقول ”دراجون أويل“، التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) ومقرها دبي، إنها تعتزم توسعة أنشطتها الخارجية وتعزيز إنتاجها إلى 300 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا بحلول 2025.

وتنتج جابكو أكثر من 70 ألف برميل يوميًا من الزيت و400 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز، حسبما ذكرته المصادر.

وأحجم متحدث باسم بي.بي عن التعليق، ولم يتوافر تعقيب حتى الآن من وزارة البترول المصرية ولا من الهيئة العامة للبترول، ولم يتسنَ الوصول إلى إينوك للحصول على تعليق.

وقال أحد المصادر إن بيع جابكو نال الموافقة الأولية من وزارة البترول المصرية بعد أن عارضت اتفاقًا لبيع الأصول توصلت إليه بي.بي العام الماضي مع شركة أس.دي.إكس إنيرجي للنفط والغاز التي تتركز أعمالها شمال أفريقيا.

والأصل الرئيس لشركة ”دراجون أويل“ هو حقل تشيلكين في تركمانستان، حيث ينتج زهاء 90 ألف برميل يوميًا، وفي مصر، تملك الشركة كامل امتياز شرق خليج الزيت.

وستساعد حصيلة البيع بي.بي على تحقيق هدفها للتخارج من أصول بأكثر من 5 مليارات دولار بعد استحواذها مقابل 10.5 مليار دولار على أصول النفط والغاز البرية لشركة ”بي.إتش.بي“ في الولايات المتحدة العام الماضي.

وبلغ صافي إنتاج بي.بي في مصر ما إجماليه 49 ألف برميل يوميًا من النفط وسوائل الغاز و878 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز في 2018، وفقًا للتقرير السنوي للشركة.

وفي شباط/ فبراير، دشنت بي.بي حقل جيزة/فيوم في منطقة غرب دلتا النيل البحرية، ومن المتوقع أن ينتج حوالي 60 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.