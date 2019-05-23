”باناسونيك“ تقول إن التوريد لـ“هواوي“ يسير على نحو طبيعي

المصدر: ا ف ب

قالت شركة باناسونيك اليابانية على موقعها الإلكتروني في الصين اليوم الخميس، إنها ”تواصل التوريد لهواوي تكنولوجيز على نحو طبيعي“.

كانت الشركة، قالت في وقت سابق، إنها أوقفت شحن مكونات محددة إلى هواوي. بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الشركة الصينية بسبب مخاوف أمنية، في ضربة جديدة تتلقاها مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة.

وقال جو فلين المتحدث باسم ”باناسونيك“: ”أوقفنا جميع المعاملات التجارية مع شركة هواوي ومجموعة شركاتها البالغ عددها 68 شركة والمشمولة بالحظر الحكومي الأمريكي“.

وأضاف: ”بالأمس، صدرت مذكرة داخلية للالتزام بهذه القاعدة التزاماً تامّاً“.

وأوضح المتحدّث أنّ تعاملات باناسونيك مع هواوي تشمل توفير ”قطع إلكترونية“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر الأسبوع الماضي منع صادرات المنتجات التكنولوجية الأمريكية إلى شركات تمثل ”خطراً“، في استهداف لـ“هواوي“ المتهمة من قبل واشنطن بالمساهمة في أنشظة الصين للتجسس.

وفتحت هذه الحملة ضد هواوي جبهة جديدة في الهجوم متعدد الجبهات الذي يقوده دونالد ترامب ضد الصين، في سياق حرب تجارية وتنافس تكنولوجي.

وتعتبر واشنطن أن عملاق الاتصالات يهدد أمنها القومي بسبب روابطه المتينة بالحكومة الصينية، وهي اتهامات ترفضها المجموعة.

ودفع قرار ترامب بالعديد من شركات الاتصالات ومشغلي الهاتف المحمول في كل من اليابان وبريطانيا إلى تعليق التعاملات مع العملاق الصيني.