3 شركات ناشئة تفوز بمسابقة ”دبي لرواد الأعمال الذكية“

استحوذت 3 شركات ناشئة على جائزة مسابقة ”دبي لرواد الأعمال الذكية“، وذلك ضمن النسخة الرابعة التي أطلقتها ”دبي للمشاريع الناشئة“ إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع دبي الذكية، وبدعم من ”دو“ التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، فإن ”دبي للمشاريع الناشئة“ تلقت مع إقفال باب الترشيح أكثر من 250 فكرةً مبتكرة حول تقنيات ”بلوك شين“ والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث تمنح المسابقة رواد الأعمال فرصة مميزة ليصبحوا جزءًا من استراتيجية دبي الهادفة إلى جعل الإمارة منصة عالمية للأعمال القائمة على الابتكار.

وشملت المرحلة الأولى تقييم 50 طلبًا في تأهل 10 فائزين للمرحلة التقييمية النهائية، وأسفرت عن فوز 3 شركات ناشئة بالمراكز الثلاثة الأولى، وهي على التوالي ”ديناري كاش“ وهو تطبيق للهاتف المحمول يساعد العمال الأجانب على تحويل الأموال دون رسوم.

كما فازت شركة ”عربي“ التي تعد منصة عالية المواصفات توفر برنامجًا لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت، و“إكسبينس“ الحساب المصرفي الذكي للأعمال الرقمية المصمم فقط لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع.

وذكر هاني فهمي علي، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المؤسسات في ”دو“، أن الشركات الناشئة التي تركز على الابتكار كركيزة أساسية لعملياتها تساهم في تطوير خدمات وحلول جديدة تستند إلى تقنيات مثل بلوك تشين والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الحلول الرقمية الأولى من نوعها.

ومع إعلان النتائج أصبحت الشركات الناشئة الفائزة في المسابقة أعضاء في مجتمع دبي للمشاريع الناشئة.

ووفق وكالة الأنباء، فإن ”دو“ قدمت للفائزين في المسابقة باقة أعمال متكاملة 275 ميغابيت في الثانية مجانًا لمدة عام، والتي تمثل حل اتصال شاملًا مصممًا خصيصًا لمساعدة المؤسسات على التمتع بمستوى أعلى من المرونة.

كما تشمل الباقة خط هاتف ثابت للأعمال وسرعة تنزيل تبلغ 275 ميغابت في الثانية، إضافة إلى سرعة تحميل تصل إلى 30 ميغابت في الثانية وحل ”مايكروسوفت أوفيس 365 المتكامل“.

وقالت ”ناتاليا شيفا“ مدير ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي: إن الأفكار المميزة التي قدمها الفائزون في المسابقة بنسختها الرابعة تعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها هذه الشركات، والدور الذي تلعبه في صياغة مستقبل المشهد الاقتصادي.

وأوضحت بأن ”المشاركة الفعالة والأفكار البناءة التي عرضت تظهر روح الابتكار والتنوع الذي يتميز به مجتمع الشركات الناشئة في دبي“.

وأشارت إلى أن غرفة دبي تهدف من خلال تنظيم مثل هذه المسابقات وغيرها من المبادرات إلى تمكين رواد الأعمال في بيئة الأعمال من خلال التدريب والدعم العملي، وتزويدهم بفرص حقيقية لتطوير وتنمية أعمالهم.