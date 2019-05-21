واشنطن تؤجل تطبيق حظر التعامل مع ”هواوي“ الصينية لمدة 3 أشهر

أعلنت واشنطن، الاثنين، تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة هواوي الصينية العملاقة حتى منتصف آب/أغسطس، مشيرةً إلى الحاجة لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلّقة بالعقود.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان، إنّ ”التأجيل لا يحتاج إلى تعديل الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب، بالاستناد إلى الخطر الذي تشكله الشركة على الأمن القومي، وهو إجراء له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الصينية والأمريكية على حدّ سواء“.

وأضاف البيان، أنّ السلطات لن تطبّق الحظر لمدة 90 يومًا لإعطاء هواوي وشركائها الوقت ”للمحافظة على الشبكات والمعدات الموجودة والعاملة حاليًا ودعمها، بما في ذلك التحديثات على الأنظمة الخاضعة للعقود والاتفاقات القانونية الملزمة الموقّعة قبل 16 أيار/مايو 2019 ضمنا“.