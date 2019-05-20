”هيرميس“ المصرية توقع اتفاقًا لدخول السوق الفيتنامية

أعلنت المجموعة المالية هيرميس المصرية، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، يوم الاثنين، أنها وقعت اتفاقًا مع شركة تابعة لبنك آسيا التجاري لدخول السوق الفيتنامية.

وأضافت الشركة في بيان، أن الاتفاق سيمكن عملاء المجموعة من ”الحصول على خدمات تداول الأوراق المالية في آسيا، بما في ذلك بورصة هانوي وهو تشي منه“.

وبدأت هيرميس في تنفيذ استراتيجية توسع في الأسواق الناشئة والمبتدئة مطلع 2017، وأثمر ذلك افتتاح مقرات تمثيل في كل من باكستان وكينيا وبنغلادش، إلى جانب حصولها على ترخيص للعمل في بريطانيا.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، جرى تداول سهم المجموعة في بورصة مصر عند 15.69 جنيه دون تغير عن إغلاق أمس الأحد، في حين تراجع المؤشر الرئيس 0.67% إلى 13430.2 نقطة.

وقالت هيرميس إنها ”ستمضي خلال عام إلى عام ونصف نحو استقطاب كوادر جديدة من أكفأ الخبراء المقيمين في فيتنام بهدف تعزيز واستكمال فريق عمل الشركة الحالي بالأسواق المبتدئة والناشئة“.

وتعمل هيرميس حاليًا في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن وسلطنة عمان وباكستان وبنغلادش وكينيا والولايات المتحدة ونيجيريا.