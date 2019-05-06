روحاني يعين عسكرياً لإدارة الخطوط الجوية الإيرانية

وافق الرئيس حسن روحاني على تعيين تورج دهقاني زنغنه رئيساً جديداً لشركة الخطوط الجوية الإيرانية ”إيران إير“ خلفاً للسيدة فرزانه شرفبافي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

وعمل تورج دهقاني زنغنه سابقاً بمنصب مستشار لقائد الجيش الإيراني برتبة عميد في القوة الجوية الإيرانية، كما شغل تورج دهقاني زنغنه منصب الرئيس التنفيذي لشركة ”معراج إير“ سابقاً، وهي شركة طيران إيرانية مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية بسبب الشكوك حول قيامها بنقل أسلحة وشحنات أخرى إلى سوريا، وكان أيضًا قائدًا في سلاح الجو الإيراني وكان مسؤولًا عن رحلات كبار المسؤولين، بمن فيهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقالت صحيفة إيران اليومية المملوكة للدولة اليوم، إن قرار تعيين تورج دهقاني زنغنه الرئيس التنفيذي لشركة الطيران تم خلال اجتماع لمجلس الوزراء مساء الأحد.

وأضافت الصحيفة ”وزير النقل والطرق محمد إسلامي اقترح على الرئيس روحاني تعيين تورج دهقاني بدلاً من شرفبافي“.

وخلف زنغنه فرزانة شرفابي، التي كانت أول رئيس تنفيذي لشركة طيران إيران، تولت منصبها في أغسسطس 2017، وأصبحت الخطوط الجوية الإيرانية على قائمة الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات الأمريكية منذ مايو الماضي.

وأكدت السلطات الإيرانية الأربعاء الماضي، حاجة البلاد إلى ما لا يقل عن 500 طائرة مدنية لتحديث أسطول النقل المتهالك الذي مر عليه نحو 40 عاماً .

يذكر أن قطاع الطيران في إيران، يعاني من مشاكل من بينها نقص حاد في قطع غيار الطائرات وعدم القدرة على شراء طائرات جديدة، بسبب العقوبات الأمريكية التي أعاد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران على خلفية إعلان إنسحابه في مايو الماضي من الاتفاق النووي مع إيران.