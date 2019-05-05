ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من السلع الصينية

ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من السلع الصينية

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاحد، أن الولايات المتحدة سترفع ابتداء من الجمعة المقبل من 10 % الى 25% الرسوم الجمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، معرباً عن الأسف لكون المفاوضات التجارية بين البلدين تتقدم ”ببطء شديد“.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر تويتر، ”خلال عشرة أشهر دفعت الصين رسومًا جمركية للولايات المتحدة بنسبة 25% على 50 مليار دولار من البضائع التكنولوجية، و10% على 200 مليار دولار من بضائع اخرى“، مضيفًا ”أن نسبة الـ 10% سترتفع الى 25% الجمعة“.

واضاف ترامب، أن المفاوضات التجارية مع الصين ”تتقدم ولكن ببطء شديد، في حين أنهم يحاولون إعادة التفاوض. كلا“، في إشارة الى عدم قبوله بالأمر.

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