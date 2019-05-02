شركة ”بومباردييه“ لتصنيع الطائرات تغادر المغرب‎

أعلن آلان بيلمارالرئيس المدير التنفيذي لشركة ”بومباردييه“ الكندية لتصنيع الطائرات، في بلاغ صحفي أصدره اليوم الخميس، عن قرار بيع المصنع المتواجد بمنطقة النواصر في الدار البيضاء، وأيضًا مصانع الشركة في بلفاست بإيرلندا الشمالية، مما يهدد مصير 400 عامل في المغرب.

وأوضح البلاغ أن الشركة ستدمج جميع أنشطتها في مجال صناعة الطيران في بنية واحدة متكاملة، تحمل اسم ”بومباردييه للطيران“، و ستركز المجموعة أنشطتها في مونتريال والمكسيك وتكساس.

وأكد الرئيس المدير التنفيذي لـ”بومباردييه” أن ”الحفاظ على مناصب الشغل التي يوفرها مصنع النواصر أهم شرط لتمكين أي شركة من اقتنائه“، لذا فإن عقود العمل، ووضعيات مختلف العاملين بالمصنع لن تتأثر بعملية بيعه حسب البلاغ.

وكانت الشركة قررت سنة 2011 استثمار نحو 200 مليون دولار في المغرب، وكان مقررًا أن تُشغل 850 عاملًا مؤهلًا بحلول سنة 2020، بمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الحكومة المغربية.

وحسب ما أكدته مواقع اقتصادية، فقد أعلنت شركات عالمية رغبتها في اقتناء مصنع ”بومباردييه” في الدار البيضاء، مباشرة بعد كشف الشركة الكندية عزمها بيعه، أبرزها:”سبيريت الأمريكية”، و”إيرياص الأوروبية”.

وسجلت بومبادرييه إيرادات بلغت 3.5 مليار دولار إلى حدود 31 آذار/مارس الماضي حسب موقع ”هسبريس“، بانخفاض قدره 13 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية؛ فيما بلغت أرباحها الصافية 239 مليون دولار مقارنة بـ44 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي؛ ويرجع هذا الارتفاع في أرباحها إلى بيع أنشطة التكوين التي أقدمت عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.