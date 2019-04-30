من بينها حديقة معلقة.. دبي تعلن عن سلسلة مشاريع تطويرية مستقبلية

المصدر: أ ف ب

أعلنت حكومة دبي في الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن مشاريع تطويرية مستقبلية بينها نظام لنقل الركاب في الهواء بطول 15 كيلومترًا ليربط بين مناطق رئيسية في الإمارة.

ووافق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المشاريع التي تشمل حديقة معلقة فوق الماء، ومسارات للدراجات الهوائية ومساحات للجري، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وستمتد الحديقة المعلقة على طول 380 مترًا، ومساحة 3422 مترًا مربعًا، أما مشروع ”وحدات النقل المعلقة“ لنقل الركاب في الهواء، فإنه سيضم 21 محطة ولديه طاقة استيعابية تقدر بنحو 8400 راكب في الساعة في كل اتجاه.

ويوجد أيضًا خطة على مدار 5 سنوات لتطوير الطرق في الإمارة.

وبحسب وام فإن شركة ”كريم“ لخدمات سيارات الأجرة الخاصة، التي استحوذت عليها ”أوبر“ مؤخرًا ستقوم بتشغيل 3500 درّاجة هوائية موزعة على 350 محطة في مدينة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات.

ولم يتم الإعلان عن التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع أو الموعد المتوقع لإكمالها.

واستقبلت دبي 15,92 مليون زائر في العام 2018، بزيادة قدرها 0,8% عن العام السابق، بينما تطمح الامارة لأن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل مع استضافتها معرض ”اكسبو“، الأكبر في العالم.

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، وتضمّ مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم ويبلغ ارتفاعه 828 مترًا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق ”السبع نجوم“.