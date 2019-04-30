انخفاض حاد وغامض في أرباح ”غوغل“

أظهرت أرقام شركة ألفابيت، المالكة لشركة ”غوغل“، عن الربع الأول من العام الحالي انخفاضًا في الأرباح بحوالي 7.5%، وهي تحقق عوائد بمقدار 29.5 بليون دولار.

لكن غوغل لم تقدم تفسيرات واضحة لأسباب هذا التراجع في الأرباح، ومنه عوائد الإعلانات التي انخفضت بأعلى نسبة منذ نهاية 2005.

وكانت أسهم شركة الفابيت، التي تمتلك مع غوغول كلًا من يوتيوب ووحدات غوغل كلاود وغوغل بلاي وبيكسل، انخفضت يوم الإثنين بحوالي 7%، بعد الإعلان عن هذه النتائج التي قال موقع ”ماركت ووتش“ إنها مُحيّرة وغير واضحة بالنسبة للمستثمرين الذين أعتادوا على معدلات ربحية بحوالي 20% طوال السنوات الأربع الماضية.