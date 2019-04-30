مصر توقع عقدًا مع ”تالجو“ الإسبانية لشراء 6 قطارات جديدة

وقعت هيئة سكة الحديد المصرية مع شركة ”تالجو“ الإسبانية العالمية، عقد شراء وتوريد 6 قطارات سكة حديد مكيفة جديدة للركاب، يشمل الصيانة وقطع الغيار.

وبلغة القيمة الإجمالية للعقد 157 مليون يورو تم توفيرها من خلال قرض من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري على هامش التوقيع يوم الثلاثاء: ”يأتي التعاقد ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطويرأسطول العربات والقطارات بمرفق السكك الحديدية، وإن هذا التعاقد إضافة إلى التعاقد السابق مع التحالف المجري الروسي لتوريد 1300 عربة جديدة للركاب يمثلان نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب“.

وأضاف أن ”إجمالي هذه التعاقدات يعتبر هو الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية“، مشيرًا إلى أن ”القطارات التي تم توقيع عقدها اليوم تعمل في عدد من الدول المتقدمة مثل: إسبانيا، وأمريكا، وروسيا، وألمانيا، وأن أول قطار سيصل بعد 21 شهرًا وسيتم تجربته لمدة 6 أشهر وبعد ذلك يتوالى وصول القطارات“.

وأوضح وزير النقل أن هذه النوعية من القطارات تتميز بأن تصميمها يعطي للقطارات ثباتًا أثناء المسير بسرعة في المنحنيات؛ ما يساعدها على تقليل زمن الرحلة، بالإضافة إلى تمتعها بسرعات تشغيلية عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حاليًّا في معظم قطارات أوروبا والعالم، ما يقلل من وزن القطار وبالتالي توفير الوقود، كما أنه مقاوم للصدأ ولا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها.

وأشار الوزير إلى أن القطارات توفر مستوى أعلى من الرفاهية والأمان للركاب من خلال توفير بعض الإمكانيات مثل أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم تزويدها بنظام فيديو لعرض الأفلام والتعليمات من خلال شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

وأضاف أنه تم عمل عقد صيانة لمدة 8 سنوات شاملة سنتي الضمان إذ يشمل هذا العقد إعادة تأهيل إحدى ورش هيئه السكك الحديدية وتزويدها بالمعدات اللازمة لإجراء الصيانة المطلوبة لضمان جودة الخدمة على النحو الأفضل، وتدريب العاملين بالسكك الحديدية على أساليب الصيانة العالمية.

وأوضح أنه سيتم اعتماد (نظام إدارة الصيانة) للتأكد من القيام بأعمال الصيانة على أفضل وجه وذلك عن طريق تطبيق الصيانة الوقائية و arameter maintenance والصيانة العلاجية بالإضافة لخدمات الدعم الفني التي تتيح للعاملين بالهيئة سرعة وسهولة التواصل مع الفنيين المختصين بالشركة والمسؤولين عن متابعة الأعطال التي تحدث أثناء التشغيل على الخط واتخاذ إجراءات إصلاحية فورية.