طيران ”السلام“ العمانية تتطلع للربح مع تأثر المنافسين بوقف تشغيل ”ماكس‎“

قال الرئيس التنفيذي لشركة ”طيران السلام“ العمانية، للرحلات المنخفضة التكلفة، اليوم الإثنين، إن الشركة قد تحقق أول أرباحها هذا العام مع تنامي طلب المسافرين، لأسباب منها وقف تشغيل الطائرة ”بوينغ 737 ماكس“.

وتقرر وقف تحليق ”737 ماكس“ بعد تحطم طائرة للخطوط الجوية الإثيوبية، في مارس/ آذار، وأخرى لشركة ”ليون اير“، في أكتوبر/ تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 346 شخصًا في الحادثين.

وأوقفت الناقلة الوطنية ”الطيران العماني“ تشغيل خمس طائرات ”ماكس“، وأوقفت ”فلاي دبي“ في الإمارات 14 طائرة، مما أجبر الشركتين على إلغاء عشرات الرحلات.

وأدى ذلك إلى زيادة في طلب المسافرين على مسارات ”طيران السلام“ التي ألغى آخرون رحلات عليها، حسبما قال محمد أحمد الرئيس التنفيذي للشركة.

وتُشغل ”طيران السلام“، التي دشنت نشاطها في يناير/ كانون الثاني 2017، أربع طائرات ”إيرباص إيه320 سيو“ و“إيه320 نيو“.

وتتوقع الشركة، أن تُقل مليون مسافر هذا العام، ارتفاعًا من 800 ألف في 2018، مع زيادة حجم أسطولها إلى تسع طائرات، وشبكتها لما يصل إلى 29 وجهة، من سبع عشرة حاليًا.

وقال أحمد، إن ”طيران السلام“ قد تبلغ حد تعادل الدخل والنفقات، وربما تحقق ربحًا هذا العام بدعم من تنامي الطلب والتوسع وتحسن تكاليف الوقود.

وكانت الشركة توقعت بلوغ التعادل في العام القادم في إطار استراتيجية معدلة أُطلقت تحت إدارة أحمد، الذي انضم إلى الشركة قبل 18 شهرًا عقب مغادرة رئيسها التنفيذي الأول.

وقال أحمد، إن“ طيران السلام تعتزم الوصول بحجم الأسطول إلى 20 طائرة والقيام بطرح عام أولي في غضون خمس سنوات“، مضيفًا أن ”المساهمين وافقوا في الآونة الأخيرة على زيادة رأس المال“.

وأحجم عن الكشف عن حجم رأس المال بعد الزيادة.

وشركة ”طيران السلام“، مملوكة لصندوق معاشات تقاعد الحكومة العمانية وبلدية مسقط.