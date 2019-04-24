بريطانيا تسمح لهواوي بالمشاركة في تأسيس شبكات 5G‏

وافقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على التعاون مع شركة هواوي لمد بنيتها التحتية لشبكات الجيل الخامس، بالأجزاء غير الجوهرية، مثل الشرائح الإلكترونية ومكونات مختلفة.

ولاقت هذه الموافقة، انتقادًا واسعًا من جانب عدد من السياسيين البريطانيين، الذين يرونه بمثابة تهديد مباشر للحكومة والشركات والمواطنين البريطانيين، باعتبار أن العملاق الصيني قد يكون على علاقة قوية بالحكومة الصينية، وستسهل تلك العلاقة على العيون الصينية النفاذ إلى داخل المجتمع البريطاني وكشف أسراره وبياناته الحساسة.

وفي التوقيت نفسه، الذي كان فيه جيريمي فليمينج، رئيس جهاز المخابرات البريطانية، يقدم خطابًا في سكوتلاندا أمام عدد من أعضاء أجهزة مخابرات تحالف ”العيون الخمسة Five Eyes“ من أستراليا وكندا ونيوزيلاندا والولايات المتحدة، ويؤكد فيه على ضرورة الوقوف في وجه أي تدخلات أجنبية، كان العديد من المسؤولين داخل المخابرات البريطانية يرون أن التهديدات الصينية المتمثلة في هواوي وعلاقتها بالتنين الصيني الحاكم يمكن السيطرة عليها وتقليلها من خلال قصر التعاون مع الشركة الصينية فيما يخص الأجزاء غير الجوهرية في بناء شبكات الاتصالات.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة الأمريكية الضغط على حلفائها للتوقف عن التعامل مع هواوي، وكذلك على مستوى الوكالات الحكومية الأمريكية، إلى جانب أن كلًا من أستراليا ونيوزيلاندا قد توقفوا بالكامل عن التعامل مع الشركة الصينية فيما يخص مشروعات إعداد وتطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات.

وتواجه العديد من الشركات الصينية الأخرى مصير هواوي نفسه، مثل مصنع الأجهزة الإلكترونية شاومي وعملاق خدمات التواصل والتسلية Tencent وعملاق خدمات البحث Baidu، بالإضافة إلى اللاعب البارز في قطاع الموبايلات وتقنيات الاتصالات كذلك ZTE.