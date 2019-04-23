السودان يعلق عقدًا مع شركة موانئ فلبينية لحين إلغائه

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان في بيان اليوم الثلاثاء إنه علق عقدا مع الشركة العالمية لموانئ الحاويات الفلبينية المتخصصة في إدارة الموانئ لحين استكمال إجراءات إلغاء العقد.

وكان عمال في مرفأ الحاويات الجنوبي بميناء بورسودان دخلوا في إضراب في فبراير شباط احتجاجا على امتياز مدته 20 عاما جرى توقيعه في يناير كانون الثاني مع وحدة تابعة للشركة الفلبينية لتشغيل وإدارة وتطوير مرفأ الحاويات الجنوبي في بورسودان.

وقال البيان الصادر اليوم: ”أصدر المجلس العسكري الانتقالي في اجتماعه صباح اليوم.. قرارا بتعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورسودان الجنوبي لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد“. ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.