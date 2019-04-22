”نيسان“ تقيم دعوى جنائية ضد رئيسها السابق كارلوس غصن

كشفت شركة ”نيسان موتور“ اليابانية لصناعة السيارات، الاثنين، عن أنها أقامت دعوى جنائية ضد رئيسها السابق كارلوس غصن، تتعلق بارتكابه خيانة جسيمة للأمانة بموجب قانون الشركات الياباني.

وقالت الشركة، إنها ”أقامت الدعوى بعد تحديد المبالغ التي حولتها نيسان لشركة في الخارج لبيع السيارات، من خلال فرع كان يديره غصن من أجل ثرائه الشخصي“.

وأضافت ”نيسان“ في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ”مثل هذا السلوك المخالف غير مقبول تمامًا، ونيسان تطلب تطبيق عقوبات صارمة بشكل يتناسب مع ذلك“.

ومن المتوقع أن يوجه ممثلو الادعاء في طوكيو، اتهامات إلى غصن بتهمة الخيانة الجسيمة للأمانة، وسيكون هذا رابع اتهام يوجه لغصن منذ إلقاء القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية، في حين نفى غضن كل الاتهامات الموجهة له.