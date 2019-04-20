مسؤول روسي: سوريا قد تؤجر ميناء طرطوس لروسيا لمدة 49 عامًا

ذكر مسؤول روسي اليوم السبت، أنّ الحكومة السورية قد تؤجر ميناء طرطوس لروسيا لمدة 49 عامًا.

ونقلت قناة ”روسيا اليوم“، عن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قوله في ختام محادثات أجراها مع الرئيس السوري، بشار الأسد في دمشق، إنّ ”المسألة المحورية التي تعطي زخمًا إيجابيًا هي موضوع استخدام ميناء طرطوس، وأنّ الجانبين حققا تقدمًا ملحوظًا في هذه المسألة“.

وأعرب المسؤول الروسي، عن أمله في ”توقيع عقد بين البلدين خلال الأسبوع القادم، ستستأجر روسيا بموجبه ميناء طرطوس لمدة 49 عامًا من أجل استخدامه من قبل قطاع الأعمال الروسي“.

وأوضح بوريسوف، أنّ ”القرار بشأن إيجار الميناء لروسيا تم اتخاذه أثناء جلسة للجنة الحكومية المشتركة بين الدولتين“، مشيرًا إلى أنّه ”سينعكس إيجابًا على التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه سيخدم الاقتصاد السوري“.