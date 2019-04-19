هيئة الإذاعة اليابانية: توجيه اتهام جديد لكارلوس غصن

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الجمعة، إن ممثلي الادعاء في طوكيو، سيوجهون على الأرجح اتهامًا آخر بخيانة الأمانة، لكارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة ”نيسان موتور“، في موعد قريب، ربما يكون، يوم الاثنين، عندما تنقضي فترة احتجازه الراهنة.

وألقي القبض على غصن، هذا الشهر، وللمرة الرابعة، للاشتباه بأنه حاول التربح على حساب ”نيسان”، بالاستيلاء على خمسة ملايين دولار.

وغصن في انتظار محاكمته في اتهامات أخرى، من بينها ارتكاب مخالفات مالية وخيانة الأمانة.

وكان قد أخلي سبيله بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار، في مطلع مارس/ آذار، بعدما قضى 108 أيام في السجن.