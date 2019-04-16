جت إيروايز تواجه خطر الإغلاق إذا لم تحصل على تمويل طارئ‎

قال مصدران مطلعان إن شركة الطيران الهندية المتعثرة جت إيروايز ستضطر إلى الإغلاق بحلول يوم الأربعاء، إذا لم تحصل على تمويل طارئ من مقرضيها.

وذكر مصرفيون ومسؤول في الحكومة الهندية أن البنوك الدائنة تسرع الخطى في تدبير تمويل للحفاظ على بقاء الناقلة، التي كانت في الماضي تهيمن على سوق الطيران في البلاد وهبطت أسهمها في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس آب 2015.

وقال مصدر آخر إن مجلس إدارة جت فوض رئيسها التنفيذي فيناي دوبي بالرجوع إلى مقرضها الرئيسي بنك الدولة الهندي للمرة الأخيرة لطلب تمويل طارئ.

وأبلغ مصدر كبير في الشركة: ”إذا لم نحصل على تمويل اليوم، فستضطر شركة الطيران للإغلاق فورًا“.

وانخفضت أسهم جت، التي لم ترد على طلبات بالتعقيب، بنحو 18.5 في المئة اليوم الثلاثاء، بعدما ذكرت وسائل إعلام هندية أن إدارة جت نصحت مجلس الإدارة بوقف العمليات مؤقتًا.

وقالت محطة بي.تي.في.آي التلفزيونية الهندية إن مجلس الإدارة فوض دوبي بالسعي للحصول على تمويل مؤقت لا يقل عن أربعة مليارات روبية (58 مليون دولار)، ووقف تشغيل الناقلة المتعثرة في حال عدم الحصول على تمويل.

وذكر تلفزيون إي.تي ناو أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي طلب استرداد جميع قروضه لجت، ويسعى للحجز على جميع الطائرات التي مولها.

ولم يرد البنك على طلب بالتعقيب.