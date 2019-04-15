وكالة أمن إلكتروني بلجيكية: لا دليل على وجود تهديد من أجهزة ”هواوي“‎

قال مركز بلجيكا للأمن الإلكتروني إنه ليس لديه دليل على إمكان استخدام أجهزة الاتصال التي توردها شركة هواوي تكنولوجيز في التجسس.

وأسندت لهذا المركز مهمة تقييم التهديد المحتمل الذي تشكله هواوي، التي تورد معدات إلى شركات الهواتف المحمولة في بلجيكا (بروكسيمس) و(أورانج بلجيكا) و(تلينت). ويرفع المركز تقاريره إلى رئيس الوزراء مباشرة.

وقال متحدث باسم الوكالة اليوم الإثنين: ”حتى الآن لم نجد مؤشرات فنية على وجود تهديد بالتجسس، هذا ليس تقريرًا نهائيًا بشأن هذه المسألة، لكننا سنواصل فحصها“.

وتتعرض ”هواوي“ لحملة من جانب واشنطن التي منعتها من تطوير شبكات اتصالات الجيل الخامس، بسبب مخاوف من صلات الشركة بالحكومة الصينية.

وتقول واشنطن: إن على باقي دول الغرب حظر التكنولوجيا الخاصة بهواوي.

وفرضت ألمانيا في الشهر الماضي معايير أكثر صرامة على كل موردي شبكات الاتصالات، دون الإشارة إلى هواوي تحديدًا.

لكن بريطانيا انتقدت هواوي علنًا لتقاعسها عن سد ثغرات أمنية موجودة منذ فترة طويلة في أجهزة شبكات الهواتف المحمولة، وكشفت عن ”مشكلات فنية كبيرة“ أخرى.