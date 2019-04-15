سلطة دبي للخدمات المالية: تحقيقات ”أبراج كابيتال“ مستمرة

قالت سلطة دبي للخدمات المالية، يوم الإثنين، إن تحقيقاتها مستمرة بخصوص شركة الاستثمار المباشر المنهارة، أبراج كابيتال وشركات وأشخاص ذوي صلة.

وأضافت السلطة أنها على علم بإلقاء القبض على مسؤولين تنفيذيين سابقين في مجموعة أبراج: الرئيس التنفيذي السابق عارف نقفي والمدير الشريك مصطفى عبد الودود، فيما يتعلق بتهم احتيال أمريكية.

وأوضح البيان أن الهيئة تشرف على الشركات الواقعة في مجال اختصاصها بمركز دبي المالي العالمي، ولها أن تفرض عقوبات إدارية، لكنها لا تملك اختصاصًا قضائيًا جنائيًا، مما يمنعها من توجيه الاتهامات أو إلقاء القبض على الأفراد.