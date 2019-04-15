ألمانيا.. اتهام رئيس ”فولكسفاغن“ السابق و4 مديرين بالاحتيال

اتهمت السلطات القضائية الألمانية، الإثنين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة السيارات ”فولكسفاغن”، مارتين فينتركورن، وأربعة مديرين آخرين بـ ”الاحتيال والمنافسة غير العادلة“، على خلفية فضيحة التلاعب في عوادم السيارات.

وذكر ممثلو الادعاء في مدينة ”براونشفايغ“ بولاية ساكسونيا السفلى، في بيان، أن المتهمين أخفقوا في منع التلاعب ببرمجيات المحركات، ما يسمح بالغش في اختبارات انبعاثات العادم، حسب وكالة أنباء ”أسوشيتدبرس.“

وأوضح البيان، أن فينتركورن ”كان على علم ببرمجيات الغش منذ 25 مايو/أيار 2014 على الأقل، رغم أنه قال إنه علم فقط بتلك البرمجيات قبل أن تثار الفضيحة في سبتمبر/أيلول 2015“.

وأشار إلى أن ”المتهمين جميعهم جزء من عملية خداع جارية بدأت في 2006“.

وفي حالة إدانتهم، قد يواجه فينتركورن والمتهمون الآخرون السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى 10 أعوام.

وفي سبتمبر/ أيلول 2015، اعترفت الشركة ببيع حوالي 11 مليون سيارة من إنتاج ”فولكسفاغن“ و“أودي“ و“بورشه“ تعمل بمحركات ديزل سعة 2 لتر و3 لترات ومزودة ببرنامج كمبيوتر يخفض كميات العادم المنبعث منها أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.