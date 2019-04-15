شركة بريطانية تتوقع محو 12 مليار دولار من قيمة علامة ”بوينغ“ بسبب أزمة ”737 ماكس‎“

قالت شركة ”براند فاينانس“، إن الدعاية السلبية بشأن منع طائرات ”بوينغ 737 ماكس“، من التحليق بعد حادثين، ستمحو 12 مليار دولار من قيمة العلامة التجارية لشركة صناعة الطائرات الأمريكية.

وكانت ”براند فاينانس“، التي مقرها بريطانيا والمتخصصة في استشارات العلامات التجارية، حدثت تقديراتها ردًا على سؤال من وكالة ”رويترز“، بخصوص حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له، شركة ”بوينغ“ على إصلاح طائراتها مع ”تغيير اسمها“.

وقدرت الشركة في السابق الضرر الذي لحق بسمعة ”بوينغ“ عند 7.5 مليار دولار مباشرة بعد حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، في العاشر من مارس/ آذار الماضي، والحادث هو الثاني للطراز في خمسة أشهر.

وعلامة ”بوينغ“ التجارية، هي الأعلى قيمة في مجال صناعة الطيران في العالم، وشهدت قيمتها ارتفاعًا بنسبة 61 % إلى 32 مليار دولار في 2018، وفقًا لـ ”براند فاينانس“.