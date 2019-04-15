ترامب يقدم نصيحة لشركة ”بوينغ“ بشأن طائرتها ”737 ماكس“

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، نصيحة لشركة ”بوينغ”، في أعقاب حادثين لطائرتها 737 ماكس.

وقال ترامب في تغريدة على ”تويتر“ إنه يتعين على الشركة ”تغيير اسم“ أفضل طائراتها مبيعًا بعد إصلاحها.

وأضاف: ”إذا كنت مكان بوينغ سأقوم بإصلاح الطائرة بوينغ 737 ماكس مع بعض الخصائص الإضافية الرائعة ثم طرح الطائرة باسم جديد“.

وأعلنت شركة ”أمريكان إيرلاينز“ للطيران، يوم الأحد، أنها ستمدد إلغاء رحلات الطائرة ”بوينغ 737 ماكس“، إلى 19 أغسطس/ آب المقبل.

وسيؤدي تمديد إلغاء رحلات ذلك النوع من الطائرات إلى وصول عدد الرحلات اليومية الملغاة إلى 115 رحلة أو 1.5% من رحلات الشركة اليومية في الصيف.