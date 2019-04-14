أكثر من ألف طيار في ”جت إيروايز“ يتوقفون عن العمل لعدم صرف رواتبهم

قال رئيس نقابة الطيارين لشركة الطيران الهندية ”جت إيروايز”، اليوم الأحد، إن ما يزيد عن ألف من طياري الناقلة المثقلة بالديون، قرروا التوقف عن العمل، وعدم الطيران اعتبارًا من يوم غد الإثنين، لعدم تلقيهم رواتبهم في الثلاثة أشهر الماضية.

وتترنح الناقلة التي تزيد ديونها للبنوك عن 1.2 مليار دولار منذ أسابيع، ولم تتلق بعد قرضًا بقيمة نحو 217 مليون دولار من البنوك الدائنة، في إطار صفقة إنقاذ تم الاتفاق عليها في أواخر مارس/ آذار.

وقال رئيس نقابة الطيارين، كاران تشوبرا، لرويترز: ”لم يتلق الطيارون رواتبهم للأشهر الثلاثة الماضية“.

وتفاقمت أزمة ”جت إيروايز“ في الأسابيع الأخيرة، مع بدء المؤجرين في إجراءات إلغاء تسجيل طائرات، وهو ما يشير إلى أن خطة الإنقاذ المزمعة لم تهدئ مخاوفهم.

وتم عقد اجتماع طارئ لمناقشة وضع الناقلة في مكتب رئيس الوزراء يوم الجمعة، حضره أيضًا وزير الطيران المدني، براديب سينغ كارولا.

وذكرت قناة ”إي.تي ناو“ الإخبارية مساء يوم الجمعة، أن كارولا قال بعد الاجتماع إن ”الناقلة لديها أموال لتشغيل 6 أو 7 طائرات خلال مطلع الأسبوع، وبعد ذلك سيقرر الدائنون عدد الطائرات التي سيتم تشغيلها بعد منتصف ظهر يوم الإثنين“.

وأضاف أن ”الشركة ستجتمع مع مصرفيين غدًا الإثنين، لبحث ضخ أموال بشكل مؤقت“.

وذكر تقرير لصحيفة ”بيزنس ستاندرد“ اليوم الأحد، أن بنوكًا دائنة لجت بقيادة بنك الدولة الهندي، تدرس مقترحًا لضخ عشرة مليارات روبية (144.55 مليون دولار) للحفاظ على بقاء الناقلة.

وأضاف التقرير، أن من المتوقع صرف الأموال بعدما تقدم إدارة ”جت إيروايز“ خطة تشغيل توضح فيها كيف ستستخدم تلك الأموال حتى السابع من مايو/ أيار.

ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم بنك الدولة الهندي، بخصوص التمويل الطارئ الذي تدرس البنوك تقديمه لـ ”جت إيروايز“، التي تملك فيها الاتحاد للطيران بأبوظبي حصة نسبتها 24%.