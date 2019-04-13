تقرير: ”فيسبوك“ تنفق 22.6 مليون دولار على أمن رئيسها مارك زوكربيرغ

كشف تقرير نشرته صحيفة ”إنديان اكسبريس“ الهندية أن شركة ”فيسبوك“ ضاعفت الأموال التي أنفقتها على أمن رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ في العام 2018، حيث وصلت إلى 22.6 مليون دولار.

وكان زوكربيرغ يحصل على راتب أساسي قيمته دولار واحد فقط على مدار السنوات الثلاث الماضية، ولكن تم إدراج مبلغ آخر له بقيمة 22.6 مليون دولار كان معظمه من أجل أمنه الشخصي.

وذهب نحو 20 مليون دولار لأمن زوكربيرغ وعائلته، بما يمثل ارتفاعًا من حوالي 9 ملايين دولار في العام السابق، كما حصل زوكربيرغ أيضًا على 2.6 مليون دولار مقابل استخدام الطائرات الخاصة، والتي قالت الشركة إنها جزء من برنامجه الأمني الشامل.

يشار إلى أن ”فيسبوك“ واجهت في السنوات القليلة الماضية غضبًا واسعًا من دورها المزعوم في تأثير روسيا على انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام ،2016 وتعرضت لانتقادات شديدة بعد الكشف عن أن شركة ”كامبريدج أناليتيكا“ حصلت على بيانات شخصية من ملايين الحسابات دون موافقة أصحابها.

وحصلت مديرة العمليات في ”فيسبوك“، شيريل ساندبرج، على 23.7 مليون دولار في العام 2018 مقارنة بـ 25.2 مليون دولار في العام الماضي.

من ناحية أخرى، قالت ”فيسبوك“ إن الرئيس التنفيذي لـ ”نتفليكس“، ريد هاستينغز، سيخلي مقعده في مجلس إدارة شركة ”فيسبوك“، ولن يرشح نفسه لإعادة انتخابه.

وتأتي مغادرة هاستينغز في الوقت الذي تعزز فيه الشركة جهودها في مجال الفيديو، وكان هاستينغز عضوًا في مجلس إدارة ”فيسبوك“ منذ العام 2011.

وقالت الشركة أيضًا إنها ستعيّن نائب رئيس الأسواق الرئيسية في PayPal في مجلس إدارتها بدلًا من رئيس جامعة كارولينا الشمالية، الذي لن تتم إعادة ترشيحه أيضًا.

وبلغت قيمة أسهم ”فيسبوك“ عند الإغلاق، مساء أمس الجمعة، 179.07 دولار.