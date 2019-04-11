الهيئة المنظمة للاتصالات في السعودية تفرض غرامات تزيد على 10 ملايين دولار على ثلاث شركات‎

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قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان إنها فرضت غرامة تزيد على تسعة ملايين ريال على شركة الاتصالات السعودية.