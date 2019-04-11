الهيئة المنظمة للاتصالات في السعودية تفرض غرامات تزيد على 10 ملايين دولار على ثلاث شركات‎

قالت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في السعودية، اليوم الخميس، إنها فرضت غرامات مالية تزيد على 38 مليون ريال (10.13 مليون دولار) على شركات الاتصالات الثلاث الرئيسية في المملكة عن مخالفات لنظام الاتصالات.
وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في بيان، إنها فرضت غرامة تزيد على تسعة ملايين ريال على شركة الاتصالات السعودية، أكبر مشغل للاتصالات في المملكة. وفرضت الهيئة أيضًا غرامة تزيد على 17 مليون ريال على شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وغرامة تزيد على 11 مليون ريال على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين).