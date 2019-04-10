طيران الإمارات تضع ملصقات ”إكسبو 2020“ على 40 طائرة (صور)

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة طيران الإمارات، الأربعاء، أنها ثبتت ملصق ”إكسبو 2020“ الذي تستضيفه إمارة دبي العام المقبل، على 40 طائرة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وزارت الطائرات التي تحمل الملصق 134 مدينة ضمن شبكة خطوط الناقلة العالمية، وقطعت 66 مليون كيلومتر خلال أكثر من 15 ألف رحلة.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 300 ألف زائر يوميًا مع افتتاحه في تشرين الأول/أكتوبر 2020، سيكون نصفهم من الخارج، بحسب غرفة تجارة وصناعة دبي.

كما أنه من المتوقع أن يعزز هذا المعرض، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، سوق العقارات في الإمارة، ويؤمن 300 ألف وظيفة جديدة، وأن يسهم بتنشيط الاقتصاد.

ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاع العقاري، والسياحة، والتجارة.