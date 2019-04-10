”فيتش“ تصنف سندات أرامكو السعودية عند (A+)

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إنها صنفت السندات التي طرحتها شركة أرامكو السعودية، للمرة الأولى، عند (A+)، وتعني جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية.

وأضافت فيتش في بيان صادر، يوم الأربعاء، أن تصنيفها للسندات يتماشى مع تصنيف شركة أرامكو نفسها عند (A+)، ونظرة مستقبلية مستقرة.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت أرامكو تدشين أول برامجها العالمية لسندات متوسطة الأجل.

ودشنت أرامكو إصدار أول سندات دولية بعد توقيعها، مؤخرًا، اتفاقية شراء 70 بالمئة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة 69.1 مليار دولار.

و“سابك“، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميًا، مملوكة من صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 70 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن تصنيف أرامكو عند ( A+) يعكس الروابط القوية بين الشركة والتصنيف السيادي للسعودية، وتأثير الدولة على الشركة من خلال تنظيم مستوى الإنتاج والضرائب وتوزيعات الأرباح.

وفي 2018، حققت شركة أرامكو السعودية أرباحًا بقيمة 210 مليارات دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حسب البيان.

وأرامكو السعودية هي المصدر الرئيسي للعائدات الضريبية وإيرادات النقد الأجنبي في المملكة، وفق البيان.

وقدرت فيتش أنه في الفترة ما بين 2015 و 2017 شكلت الشركة حوالي 70 بالمئة من عائدات ميزانية الدولة، و80 بالمئة من إيرادات النقد الأجنبي.

وحسب تقارير إعلامية، تجاوز الطلب على السندات التي طرحتها (أرامكو) في الأسواق العالمية أكثر من 100 مليار دولار، في حين تسعى، للمرة الأولى، لجمع نحو 10 مليارات دولار.