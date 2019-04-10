”بلومبيرغ“: نتائج ”إعمار“ و“الدار“ الإماراتيتين تفوق التوقعات

حقق عملاقا التطوير العقاري الإماراتيان، شركتا إعمار والدار، نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، بعوائد قابلة للتوزيع وصفتها وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية أنها تفوق التوقعات وتُشكّل مُحفزات قوية للمستثمرين.

وأشارت ”بلومبيرغ“ الى أن شركتي ”إعمار“ و“الدار“، ومقرهما أبوظبي، تخرجان بذلك من فترة ركود أصابت العقار خلال العامين الماضيين.

وأضافت أن كلتيهما نجحت في خلق دورة عمل ونمو أخرجتهما من حالة الركود ووضعتهما على خط النمو التصاعدي، حسب تعبير سليما مرابط، المحللة المالية في شركة ألفا مينا، مقرها تونس.

وعقدت ”بلومبيرغ“ مقارنة رقمية بين أداء ثلاث شركات عقارية إماراتية، هي ”إعمار“ و“الدار“ من جهة وبين ”داماك“، التي تجتهد في التعامل مع سوق محلية مشبعة في دبي تقترب من حالة التوزان المشجعّة، حسب وصف المحلل عمرو أبو شعبان، من مكتب ”إي أف جي هيرمس“.