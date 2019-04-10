”مبادلة“ الإماراتية تفتتح مكتبًا بنيويورك للخدمات المالية والاستثمار المباشر

قال وليد المهيري نائب رئيس شركة مبادلة، اليوم الأربعاء، إن شركة الاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي فتحت مكتبًا في نيويورك هو الثاني لها في الولايات المتحدة.

وبشكل منفصل، قال متحدث باسم الشركة للصحفيين، إن مكتب نيويورك الذي افتتح في الأول من أبريل/ نيسان سيضم عشرة موظفين ويركز على الخدمات المالية والاستثمار المباشر.

كان الصندوق السيادي فتح مكتبًا في سان فرانسيسكو في 2017 للتركيز علي الاستثمار في التكنولوجيا. وقال متحدث باسم مبادلة إن كيفن كوكو، وهو مدير من فريق مبادلة للاستثمارات المالية، سيرأس مكتب نيويورك.