مصادر: سندات أرامكو الجديدة ترتفع في المعاملات المبكرة

قالت مصادر مطلعة إن سندات أرامكو السعودية المقومة بالدولار الصادرة حديثًا ارتفعت، اليوم الأربعاء، مع تفوق السندات الأطول أجلاً في الأداء.

وكانت الشركة قد أصدرت أمس الثلاثاء سندات بقيمة 12 مليار دولار، وسط طلب زاد عن 100 مليار دولار.

وقالت المصادر إنه من بين شرائح السندات الخمس، فإن السندات البالغة قيمتها 3 مليارات دولار لأجل 30 عامًا كانت الأفضل أداء، مرتفعة بما يزيد قليلًا عن سنت أمريكي، في حين أحرزت السندات ذات الأجل القصير مكاسب متواضعة.

وقالت المصادر إن صورة أداء السندات ستكون أوضح فور فتح الأسواق في لندن ونيويورك في وقت لاحق اليوم.