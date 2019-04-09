أرامكو تجمع 12 مليار دولار من سندات وسط طلب حجمه 100 مليار

تتجه أرامكو السعودية لجمع 12 مليار دولار من سندات بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات و30 عامًا، اجتذبت طلبًا تجاوز المائة مليار دولار، وفقًا لوثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة للعملية.

ويبيع عملاق النفط السعودي ما قيمته مليار دولار من سندات لأجل ثلاث سنوات، عارضًا على المستثمرين 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

كما وسيجمع ملياري دولار من سندات لخمس سنوات عند 75 نقطة أساس فوق ذات المعيار، وثلاثة مليارات دولار من سندات لعشر سنوات عند 105 نقاط أساس، وثلاثة مليارات دولار من سندات لعشرين عامًا عند 140 نقطة أساس، وثلاثة مليارات دولار من سندات لأجل 30 عامًا عند 155 نقطة أساس.

ولن تصدر الشركة شريحة بعائد متغير، كانت سوقتها في بادئ الأمر، حسبما ذكرت الوثيقة.