شركة ”كارلايل“ تشتري من ”مبادلة أبوظبي“ حصة في ”ثيسبا“ الإسبانية

اتفقت شركة الاستثمار المباشر ”كارلايل غروب“ على شراء بين 30 و40% في شركة الطاقة الإسبانية ”ثيبسا“ من ”مبادلة للاستثمار“ التابعة لحكومة أبوظبي، مع تقييم الحصة بما يصل إلى 4.8 مليار دولار.

وقالت ”مبادلة“،اليوم الاثنين، إن الصفقة تُقدر القيمة المؤسسية للشركة الإسبانية عند 12 مليار دولار.

وتأتي الصفقة في ختام جهود مبادلة لاستقدام شركاء جدد، بعد أن تراجعت عن الطرح العام الأولي لثيبسا العام العام الماضي على خلفية حالة من الضبابية في أسواق المال العالمية.

وذكرت ”مبادلة“ أن من المتوقع إغلاق الصفقة بنهاية 2019، شريطة نيل الموافقات التنظيمية، وستتأكد حينها حصة كلّ من الطرفين.

وستظل مبادلة المساهم صاحب الأغلبية في ثيسبا. وللشركة الإماراتية أصول تبلغ 225 مليار دولار ولديها حصص في ”كارلايل“ و“جنرال إلكتريك“.

”وثيسبا“ التي تتخذ من مدريد مقرًّا، هي أكبر شركة نفط وغاز مملوكة ملكية خاصة في أوروبا.

وفي 2013، أطلقت ”كارلايل“ صندوق طاقة بقيمة 2.5 مليار يورو – ”كارلايل إنترناشونال إنرجي بارتنرز“ – وقامت منذ ذلك الحين بعدد من عمليات الاستحواذ الكبيرة.