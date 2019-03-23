مصادر: إصلاح نظام منع السقوط في طائرات 737 ماكس أصبح جاهزًا

المصدر: أ ف ب

انتهت شركة بوينغ الأميركية من إصلاح نظام منع السقوط (ام سي ايه إس) الذي يشتبه بأنه تسبب بالحادث الذي تعرضت له طائرة 737 ماكس 8 التابعة لشركة ”ليون اير“ في تشرين الأول/أكتوبر الفائت وأسفر عن مقتل 189 شخصًا، وفق ما أفادت مصادر قريبة من الملف.

وذكرت المصادر أنّ الشركة بصدد تقديم التعديل للمسؤولين والطيارين في شركات طيران أمريكية عدة في رينتون في ولاية واشنطن حيث يتم تجميع الطائرة.

وقال مصدر في قطاع الطيران إنّ ”بوينغ أنهت بالفعل الإجراءات التصحيحية الضرورية بشأن ماكس“.

لكن الإصلاح لا يزال بحاجة إلى موافقة إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، إحدى السلطات التي قررت منع تحليق طائرات 737 ماكس بعد حادثين مروعين في خمسة أشهر، ثانيهما في إثيوبيا في 10 آذار/مارس الفائت.

ومن المقرر أن يختبر طيارو شركتي ”اميريكن ايرلاينز“ و“ساوث ويست“ أنظمة محاكاة للإصلاحات السبت، بحسب ما أفادت المصادر.

وكانت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية طلبت من بوينغ تغيير هذا النظام في موعد أقصاه نيسان/أبريل.

وأثار تحطم الطائرة الأثيوبية في أديس أبابا ومقتل جميع ركابها الـ 157، وتحطم طائرة ”ليون اير“ في تشرين الأول/أكتوبر الفائت ومقتل 189 شخصًا، مخاوف كبيرة بشان سلامة الترخيص لطراز بوينغ المذكور.

وفتحت حادثة الطائرة الأثيوبية تساؤلات حول نظام آلي لمنع السقوط خلال التحليق (ام سي ايه إس)، تم إدخاله على طراز 737 ماكس 8، مصمم لتوجيه مقدّمة الطائرة نزولًا في حال كانت تواجه خطر السقوط.

وأكد متحدث باسم شركة طيران ”يونايتد“ التي يضم أسطولها 14 من طائرات 737 ماكس 9 حضور الشركة جلسة التدريب.

كما أكدت متحدثة باسم شركة ”ساوث ويست“ التي تشغل 34 طائرة 737 ماكس 8 حضور طياريها وفنييها دورة التدريب التي ستجريها بوينغ لإطلاع الشركات على الإصلاحات والتطويرات الجديدة.

كما قالت المصادر إنّ بوينغ حدّثت دليل التحليق وطرق تدريب الطيارين، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على النظام.

وأعلنت متحدثة باسم شركة بوينغ أن الأخيرة تتواصل مع كل مشغلي طراز 737 ماكس لإعداد لقاءات لتقاسم المعلومات حول خططنا لدعم أسطول 737 ماكس.