الاتحاد الأوروبي يغرّم غوغل 1.7 مليار دولار

قرر الاتحاد الأوروبي تغريم شركة غوغل، بـ1.7 مليار دولار على خلفية اتهامها بانتهاك محاربة الاحتكار.

وقالت مارجريت فيستاجار، مفوضة الاتحاد الأوروبي، إن غوغل انتهكت قوانين الاتحاد لمكافحة الاحتكار، بحسب صحيفة ”مترو“ البريطانية.

وأوضحت مارجريت أن ”غوغل أساءت دورها المهيمن في الإعلان على الإنترنت، حيث أكدت سيطرتها على السوق من خلال فرض شروط مقيدة في العقود المبرمة مع مواقع الويب الخاصة بالجهات الخارجية والتي منعت منافسيها من وضع إعلاناتهم البحثية على هذه المواقع.“

يذكر أن مارجريت أعلنت عن الغرامة في مؤتمر صحفي في بروكسل يوم الأربعاء بعد إجراء تحقيق طويل الأمد لنظام إعلانات AdSense التجارية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي غرامة على غوغل، حيث تمت إدانة الشركة سابقًا بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار من خلال نظام هواتف أندرويد وخدمات التسوق عبر الإنترنت، وفُرض عليها غرامة تُقدر بـ 4.9 مليار دولار في العام الماضي.

وفي 2017، فُرض عليها غرامة تُقدر بـ 2.64 مليار دولار، بعد اتهامها بالتلاعب في نتائج بحث التسوق على الإنترنت.