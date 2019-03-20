فرنسا تلغي رحلات شركة ”ماهان إير“ الإيرانية إلى باريس

قال فريق خدمات العملاء الإيراني، إنه تم إجبار شركة الطيران ”ماهان إير“ التابعة للحرس الثوري، على إلغاء رحلاتها إلى باريس بسبب العقوبات، وذلك بعد أسابيع من حظر ألمانيا لرحلاتها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأربعاء، عن عامل في مكتب شركة الطيران في مطار الخميني في طهران قوله: ”لقد قيل لنا إنه تم إلغاء الرحلات إلى فرنسا اعتبارًا من أول شهر نيسان المقبل“.

وقال المصدر دون الخوض في تفاصيل، إن جدول باريس سيتم إلغاؤه بسبب العقوبات من قبل الفرنسيين.

وتم إبلاغ اثنين من عملاء الخطوط الجوية الفرنسية في إيران عبر البريد الإلكتروني، بأن رحلاتهم التي تم حجزها للشهر المقبل ألغيت.

وتعتبر شركة ”ماهان إير“، ثاني أكبر شركة طيران في إيران بعد شركة ”إيران إير“ للطيران، حيث تقوم بأربع رحلات أسبوعية بين طهران وباريس.

وفرضت ألمانيا حظرًا على ”ماهان إير“ في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ قالت إنه ضروري لحماية ”مصالح السياسة الخارجية والأمنية للحكومة الألمانية“.

ويأتي هذا القرار وسط العقوبات الأوسع التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد طهران، بسبب الهجمات على المعارضين الإيرانيين في الخارج من قبل النظام الإيراني.

ونفت إيران أي تورط لها في المؤامرات المزعومة، ووصفت الخطوة الألمانية بأنها ”متسرعة وغير مبررة“.

وأدرجت الولايات المتحدة ”ماهان إير“ في عام 2011 على قائمة العقوبات، حيث قالت واشنطن إن الشركة كانت تقدم الدعم الفني والمادي لوحدة من الحرس الثوري الإيراني تعرف باسم ”قوة القدس“.