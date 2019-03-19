مبيعات إسرائيل من الرقائق للصين تقفز إلى 2.6 مليار دولار مع توسع مصنع ”إنتل“

قفزت صادرات إسرائيل من رقائق الكمبيوتر إلى الصين العام الماضي مع تزايد شراء الشركات الصينية لأشباه الموصلات المصنعة في مصنع ”إنتل“ في ”كريات جات“.

وقال مسؤول بمعهد التصدير الإسرائيلي لـ ”رويترز“ إن بيانات جديدة أظهرت أن صادرات أشباه الموصلات إلى الصين قفزت 80% العام الماضي إلى 2.6 مليار دولار.

وذكر مصدر بصناعة أشباه الموصلات أن ”إنتل إسرائيل لا تقل حصتها عن 80% من تلك المبيعات“.

وقال المعهد، وهو هيئة تابعة للحكومة، إن البيانات ستسر الحكومة الإسرائيلية مع سعيها لتعميق الروابط مع الصين ولأن أشباه الموصلات بلغت حصتها 3.9 مليار دولار من إجمالي صادرات البضائع في 2018.

وبدأ البلدان التفاوض على صفقة تجارية ومن المتوقع أن تستأثر التكنولوجيا بجزء كبير من المحادثات. وتفيد الإحصاءات أن إجمالي صادرات البضائع الإسرائيلية للصين، باستثناء الألماس، ارتفع 50% إلى 4.7 مليار دولار.

وأعلنت ”إنتل“ استثمارا بـ 5 مليارات دولار لتوسيع طاقة مصنعها في ”كريات جات“ بجنوب إسرائيل في 2017، والذي يصنع بعضًا من أصغر وأسرع الرقائق في العالم.

والصين الآن هي ثاني أكبر سوق صادرات للبضائع الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة، إذ تخطت بريطانيا العام الماضي.

وتوجه إسرائيل اقتصادها صوب آسيا في السنوات القليلة الأخيرة نظرا لما تعتبرها سياسة غير ودية تجاهها من جانب بعض الدول الأوروبية فضلاً عن النمو السريع للأسواق الآسيوية.