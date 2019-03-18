طيران الإمارات توسع شراكتها مع “أوبر”

المصدر: أ ف ب

وسّعت مجموعة ”طيران الإمارات“ نطاق تعاونها مع شركة ”اوبر“ للنقل؛ بهدف توفير وسيلة نقل مستمرة للركاب القادمين إلى دبي من مختلف دول المنطقة، بحسب ما أعلنت المجموعة، اليوم الإثنين.

وقالت المجموعة في بيان: إن ”الاتفاق ينص على تقديم أسعار مخفضة انطلاقًا من مطار دبي الدولي، ويمكن لزوار دبي الاستفادة من العرض الذي توفره الشراكة حتى 18 حزيران/يونيو 2019“.

وللاستفادة من هذا العرض، يتعين على المسافرين من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والأردن ولبنان وسلطنة عُمان والعراق، أن يقوموا بحجز تذاكر السعر المرن أو السعر الأكثر مرونة في الدرجة السياحية، على رحلات ”طيران الإمارات“.

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، وتضمّ الإمارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم، والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق ”السبع نجوم“.

واستقبل مطار دبي الدولي 89,1 مليون مسافر في عام 2018، ليحتفظ بصدارة أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للسنة الخامسة على التوالي.