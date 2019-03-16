”كريم توك توك“.. خدمة جديدة لنقل الركاب في مصر 

أطلقت شركة ”كريم“ لنقل الركاب في مصر، خدمة جديدة وهي ”كريم توك توك“ عبر تطبيق الهواتف الذكية.

وقال مسؤول بالشركة، لـ“إرم نيوز“، أنّ ”كريم أطلقت هذه الخدمة في محافظتي القاهرة والجيزة واشتملت تغطية 5 مناطق هي: (فيصل وأرض اللواء وإمبابة وشبرا وروض الفرج).

ولفت المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أنّ الخدمة ”متاحة حاليًا بشكل تجريبي بعد أن تم تسجيل السائقين بالشركة من خلال الحصول على صورة لبطاقة الرقم القومي لسائق المركبة وصورة عقد المبايعة للمركبة، وذلك لضمان التأمين على العملاء خلال الرحلات“.

وأشار إلى أنّ ”الخدمة الجديدة للشركة في طور التجريب وتقتصر على الأماكن المحددة، التي تظهر على التطبيق“.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر، رفعت في شباط/فبراير الماضي، حظرًا كان مفروضًا على عمليات شركتي نقل الركاب أوبر وكريم اللتين واجهتا معارضة قوية من جانب سائقي سيارات الأجرة التقليدية.

وكانت محكمة إدارية أقل درجة سحبت تراخيص أوبر التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا، ومنافستها كريم التي تتخذ من دبي مقرًا، في آذار/ مارس 2018، بعدما أقام 42 من سائقي سيارات الأجرة دعوى قضائية.

ودفع مقيمو الدعوى بأنّ الشركتين تستخدمان على نحو غير قانوني سيارات خاصة كسيارات أجرة، وأنهما مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.