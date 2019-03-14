”مبادلة“ الإماراتية تعلق العمل مع جولدمان ساكس

قررت شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي تعليق أي معاملات جديدة مع جولدمان ساكس، بعد أن أقامت وحدة لها، دعوى قضائية في نوفمبر تشرين الثاني بحق البنك الأمريكي وآخرين؛ لاسترداد خسائر نتجت عن معاملات مع صندوق وان.ام.دي.بي الحكومي الماليزي.

وقال بريان لوت المتحدث باسم مبادلة: ”علقنا أي أنشطة مع جولدمان ساكس انتظارًا لنتيجة الدعوى القضائية.“

وأضاف: ”الاستثناءات الوحيدة هي الأعمال الموقعة قبل إقامة الدعوى، والتي ستستمر وفقًا للشروط التعاقدية“. وامتنع متحدث باسم جولدمان ساكس عن التعليق.

وتملك مبادلة، التي تدير أصولًا بأكثر من 225 مليار دولار، حصصًا في بعض أكبر شركات أبوظبي، وأخرى في شركات عالمية مثل ثيبسا الإسبانية للطاقة وأو.ام.في النمساوية.

وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، كان جولدمان ساكس الذي مقره نيويورك من أكثر البنوك فوزًا بعقود تقديم المشورة في عمليات الاستحواذ بأبوظبي.