48 دولة تعلق استخدام طائرات ”بوينغ ماكس“ الأمريكية

أعلنت 48 دولة بينها 7 دول عربية إضافة إلى مقاطعة ”هونغ كونغ“ الصينية تعليق استخدام طائرات ”بوينغ“ الأمريكية من طراز ”737 ماكس“، في إجراءات احترازية مؤقتة، لحين التأكد من صلاحية الطراز.

وجاءت تلك التدابير على خلفية تحطم طائرة إثيوبية من الطراز ذاته، الأحد؛ ما أسفر عن مصرع ركابها الـ157، في حادثة تسببت بتراجع أسعار أسهم شركة ”بوينغ“ العملاقة، إذ فقدت 13 % من قيمتها، الاثنين، في أكبر انخفاض لها منذ عقدين تقريبًا.

من جانبها، أعربت الشركة الأمريكية، الثلاثاء، عن ثقتها الكاملة في طائراتها من طراز ”737 ماكس“، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنها تتفهم القرارات التي اتخذتها هيئات تنظيمية وعملاء في بعض الدول.

وحتى آنذاك، كانت 39 دولة و5 شركات طيران، أعلنت قرارات مماثلة، قبل أن تنضم إليها، الأربعاء، 9 دول ومقاطعة صينية.

وفي ما يلي تستعرض الأناضول، قائمة الدول المانعة لتحليق الطراز المذكور من الطائرة الأمريكية:

الكويت

أعلنت إدارة الطیران المدني بالكويت، عبر ”تويتر“، الأربعاء، تعلیق تشغیل وعبور الطائرات من طراز ”بوینغ 737 ماكس – 8“ أمريكية الصنع حتى إشعار آخر، على خلفية تحطم طائرة إثيوبية.

الهند

قالت وزارة الطيران المدني بالبلاد، في تغريدة عبر ”تويتر“، إن ”المديرية العامة للطيران المدني اتخذت قرارًا بتعليق فوري لاستخدام طائرات ”بوینغ 737 ماكس – 8“.

وأضافت أن التعليق سيسري إلى حين إجراء ”التعديلات المناسبة وإجراءات السلامة لضمان عملياتها الآمنة“.

تايلاند

بدورها، قالت هيئة الطيران المدني بتايلاند، إنها أمرت شركة ”ليون إير“ للطيران بتعليق رحلات الطائرات من طراز ”بوينغ 737 ماكس“، لمدة سبعة أيام، وذلك لإجراء تقييمات للمخاطر وتدريب خاص للطيارين.

النرويج

الخطوط الجوية النرويجية، أكبر شركة طيران بالبلاد، أعلنت بدورها وقف تشغيل طائراتها الـ18 ذات الطراز ”بيونغ 737 ماكس 8“.

وقالت إنها ”اتخذت الخطوة بناء على توصية سلطات الطيران الأوروبية، على خلفية حادثة الطائرة الإثيوبية“.

مقاطعة ”هونغ كونغ“ الصينية

إدارة الطيران المدني في هونغ كونغ (منطقة إدارية خاصة تابعة للصين)، قالت إنها حظرت استخدام طائرات بوينغ من طراز ”737 ماكس“ في مجالها الجوي، حتى إشعار آخر.

ولفتت إلى أن السبب وراء قرارها يعود لسقوط طائرتين من الطراز ذاته في أقل من 5 أشهر.

لبنان

بدوره، انضم لبنان لـ“المقاطعين“ لطائرات بوينغ من الطراز المذكور، إذ أصدر المدير العام للطيران المدني بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، محمد شهاب الدين، تعميمًا يمنع بموجبه الطائرات من هذا الطراز من الهبوط في المطار أو التحليق في الأجواء اللبنانية.

مصر

مصر أيضًا لم تتأخر في اتخاذ قرار مماثل، إذ أعلنت الأربعاء، اتخاذ ”قرار احترازي“ لصالح سلامة الركاب والطيران، بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات من طراز ”بوينغ 737 ماكس“ في أجوائها ومطاراتها.

البحرين

وأيضًا البحرين أعلنت أنها اتخذت قرارًا يقضي بإيقاف طائرات ”بوينغ 737 ماكس“ من استخدام مطار البحرين الدولي أو التحليق في الأجواء البحرينية.

كازاخستان

فيما قررت لجنة الطيران المدني التابعة لوزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، الأربعاء، تعليق استخدام الطراز ذاته لفترة مؤقتة، على خلفية تحطم طائرة إثيوبية من الطراز ذاته.

كوسوفو

سلطات كوسوفو -أيضًا- حظرت استخدام الطراز المذكور في المجال الجوي للبلاد، على خلفية حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية، وفق بيان صادر عن هيئة الطيران المدني بالبلاد.

الصين

بعد يوم من إعلان تحطم الطائرة الإثيوبية، قررت هيئة الطيران المدني الصينية تعليق استخدام جميع طائرات ”737 ماكس 8“.

وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار ”اتُخذ وفقًا لمبدأ عدم التساهل مطلقًا مع المخاطر الأمنية“.

إثيوبيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، الاثنين، ”تعليق استخدام أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس 8، اعتبارًا من الـ 10 من مارس/آذار وحتى إشعار آخر“.

إندونيسيا

بشكل مؤقت، أعلنت المديرية العامة للنقل الجوي في إندونيسيا تعليق استخدام الطائرات من طراز ”737 ماكس 8“.

وقالت، في بيان الاثنين، إن هذه الخطوة تستهدف ضمان حفظ الأمن، بعد تحطم الطائرة الإندونيسية، في أكتوبر الماضي.

تركيا

قالت شركة الخطوط الجوية التركية، في بيان الثلاثاء، إنها أوقفت تشغيل 12 طائرة من طراز ”بوينغ 737 ماكس“، اعتبارًا من الأربعاء، وحتى إشعار آخر، من أجل سلامة رحلاتها وأمن ركابها.

كما أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، تعليق رحلات طرازي ”بوينغ 737 ماكس 8“ و“بوينغ 737 ماكس 9″، بشكل احترازي، حتى إشعار آخر.

والأربعاء، أعلنت تركيا غلق مجالها الجوي أمام رحلات الطائرات من الطراز المذكور، لضمان سلامة الرحلات الجوية.

سلطنة عمان

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، عبر ”تويتر“ الثلاثاء، تعليق تشغيل طائرات ”بوينغ 737 ماكس“، من وإلى جميع مطارات السلطنة حتى إشعار آخر.

سنغافورة

قالت هيئة الطيران المدني في سنغافورة، الثلاثاء، إنها حظرت استخدام طائرات ”بوينغ 737 ماكس 8“ بشكل مؤقت من وإلى الدولة الآسيوية.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن هذا الطراز شهد حادثتين خلال أقل من خمسة أشهر، الأولى إندونيسية، والثانية إثيوبية.

ماليزيا

أعلنت سلطة الطيران الماليزية، في بيان الثلاثاء، وقف تشغيل طائرات ”بوينغ 737 ماكس“ من وإلى مطاراتها حتى إشعار آخر، مع منع عبور هذا الطراز للأجواء الماليزية.

الإمارات

قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، الثلاثاء، إنها حظرت تشغيل الطائرات من ”بوينغ 737 ماكس“.

وأضافت، في بيان، أن ”قرار المنع يأتي كإجراء احترازي لحماية السلامة في الجو وعلى الأرض“.

أستراليا

أعلن مدير هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية، شين كارمودي، في بيان، عن تعليق مؤقت لرحلات ”بوينغ 737 ماكس“، على خلفية الحادثين.

المغرب

نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مطلع بشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، قوله إن المملكة أوقفت استخدام ”بوينغ 737-800 ماكس“، وهي تمتلك طائرتين فقط من هذا الطراز.

المكسيك

أعلنت شركة الطيران الوطنية ”إيرومكسيكو“، في بيان، تعليق رحلاتها بواسطة طائرتها الست من طراز ”بوينغ ماكس 737″، من أجل تأكيد من الأمان في عملياتها، وراحة بال عملائها.

28 دولة أوروبية

قالت هيئة سلامة الطيران الأوروبية، إنها علقت استخدام جميع طائرات ”بوينغ 737 ماكس“ في أوروبا.

وقالت الهيئة، في بيان: ”في إجراء احترازي، قررنا تعليق استخدام جميع طائرات 737 -8 ماكس و737 – 9 ماكس في أوروبا“، بحيث يتم منع أي طائرات تجارية من هذا الطراز من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو الخروج منها.