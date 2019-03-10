بلومبيرغ: باكستان تقترض 3 مليارات دولار من الإمارات

قال مسؤول باكستاني إن بلاده ستتسلم قريبًا ملياري دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لدعم الوضع المالي والاقتصاد الباكستاني.

وأبلغ المتحدث باسم البنك المركزي الباكستاني، عابد قمر، وكالة ”بلومبرج“ الأمريكية، أن إسلام أباد تلقت مليار دولار من القرض في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، من صندوق أبو ظبي للتنمية.

وقال عابد: ”نتوقع تسلم بقية القرض اليوم أو غدًا“، مشيرًا إلى أن القرض يهدف إلى دعم الاقتصاد والنظام المالي لباكستان.

ولفتت الوكالة إلى أن باكستان تسعى للحصول على قروض من دول صديقة، لتمويل العجز في الحساب الجاري، الذي بلغ نحو 12 مليار دولار في السنة المالية، التي تنتهي في حزيران/يونيو المقبل، مشيرة إلى أنها تلقت قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية.