إيران تكشف عن مشروع مدينة صناعية مشتركة مع تركيا

أعلن مسؤول إيراني اليوم السبت، أن طهران تعتزم إنشاء منطقة صناعة مشتركة بالتعاون مع تركيا، في منطقة ”ماكو“ شمال غرب إيران، المحاذية للحدود التركية.

وقال مدير منطقة ”ماكو“ الصناعية الحرة ”غلام رضا سليماني“، للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إنه ”تم الدخول في مفاوضات مع الشركات التركية بهدف إقامة مدينة صناعة مشتركة بين البلدين“.

وأضاف أن ”أحد أهداف هذه المدينة الصناعية، هو إنشاء مشروع ليصبح قطبًا في صناعة الملابس بين إيران وتركيا”.

وبيّن سليماني، أن ”المساحة المقترحة لبناء هذه المدينة الصناعية المشتركة في ماكو تبلغ 700 هكتار“، مشيرًا إلى أن ”المستشارين الإيرانيين يدرسون الآن كيفية بناء هذه المدينة، ومن ناحية أخرى، هناك مشاورات مع شركات الشركة الأم التركية للظهور في منطقة ماكو“.

تجدر الإشارة إلى أن ”ماكو“، تعد منطقة تجارة حرة تقع في مقاطعة أذربيجان الغربية ومجاورة لتركيا، حيث تشترك إيران مع تركيا في حدود برية يقدر طولها بـ500 كليو متر، ولهما ثلاث منافذ هي (بازركان، سرو، رازي).