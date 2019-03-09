بسبب تأخر الرواتب.. احتجاجات لموظفي أحد أهم المستشفيات في طهران (فيديو)

نظم موظفو مستشفى ”باريسان“، أحد أهم المستشفيات الإيرانية بالعاصمة طهران، اليوم السبت، احتجاجات ضد الحكومة ووزارة الصحة بسبب عدم دفع رواتبهم مع قرب نهاية العام الإيراني الذي ينتهي في 20 من مارس/آذار الجاري.

وذكرت قناة ”صوت الشعب“ الداعمة للاحتجاجات في إيران، أن العشرات من موظفي مستشفى باريسان نظموا اليوم السبت، وقفة احتجاجية داخل المستشفى لمطالبة الحكومة ووزارة الصحة بدفع رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر.

ورفع الموظفون المحتجون شعارات منها ”نحن نحتج لأننا بحاجة إلى الرواتب“، ويعد مستشفى باريسان واحدًا من أهم المستشفيات في طهران، حيث تشرف عليه جامعة طهران للعلوم الطبية، وتأسس عام 2006 بمساحة 6000 متر مربع.

وتزايدت المظاهرات الاحتجاجية خلال العام الماضي لمختلف الشرائح الإيرانية من بينها العمال والمعلمون وأساتذة الجامعات فضلًا عن شريحة الأطباء والمتقاعدين.

فيما تواجه الحكومة الإيرانية، أزمة اقتصادية خانقة جراء العقوبات الأمريكية وحجم الفساد، حيث تعتمد طهران في إعداد موازنتها على النفط، وتراجعت مبيعات النفط في ظل عقوبات واشنطن التي فرضتها في مطلع نوفمبر الماضي.