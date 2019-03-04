مجموعة ”أو.سي.بي“ المغربية تخطط لإنشاء مصانع كيماويات في أفريقيا

قال كريم لطفي الصنهاجي، المدير التنفيذي لـ“أو.سي.بي“ أفريكا، التابعة لمجموعة ”أو.سي.بي“ المغربية، إن الشركة الأم تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام، لبناء مصنع للأمونيا في نيجيريا، وبدء الإنتاج في مصنع كيماويات باستثمارات 3.7 مليار دولار في إثيوبيا بحلول 2023-2024.

وأشار إلى أن أكبر شركة مصدرة للفوسفات في العالم، والتي تملك الدولة 95% منها، تدرس أيضًا مصنعًا في غانا عام 2020، مع سعيها لتقريب الأسمدة المتخصصة أكثر من الأسواق الأفريقية الرئيسية.

وشأنها شأن الكثير من الشركات المغربية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، ووسّعت ”أو.سي.بي“ استثماراتها في أفريقيا جنوب الصحراء خلال السنوات الأخيرة، ما وسع دائرة النفوذ الاقتصادي للمملكة.

وقال الصنهاجي في تصريحات إعلامية، إن ”المصنع النيجيري سيتكلف 1.5 مليار دولار، وستصل طاقته الإنتاجية إلى مليون طن من الأمونيا“.

ووقعت ”أو.سي.بي“ اتفاقًا في شهر يونيو/حزيران لبناء منصة صناعية مع هيئة الاستثمار السيادي في نيجيريا، خلال زيارة قام بها الرئيس النيجيري محمد بخاري للرباط.

وأوضح الصنهاجي، أن الشركة المغربية ”تتوقع أن يدخل مصنع الكيماويات التابع لها في إثيوبيا نطاق التشغيل بحلول 2023 أو 2024، بطاقة مبدئية قدرها 2.5 مليون طن من الأسمدة“.

وأضاف، أن ”هذه الاستثمارات جزء من إستراتيجية تهدف إلى تعزيز استخدام الأسمدة الفوسفاتية وزيادة الإنتاج في أفريقيا“.

وتخطط المجموعة لتأسيس منشأة للخلط في رواندا، و3 في نيجيريا، وواحدة في ساحل العاج، و5 في إثيوبيا، وواحدة في غانا، وستتكلف الواحدة ما بين 8 و12 مليون دولار.

وأردف قائلًا ”سيتم تدشين هذه (المنشآت) عام 2019، ونتوقع أن تكون جاهزة عام 2020“.