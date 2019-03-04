توقيع اتفاقية دمج لتشكيل أكبر كيان بالقطاع الاستثماري في الكويت

أعلنت شركة ”كامكو“ للاستثمار الكويتية توقيع مذكرة تفاهم لبدء محادثات الاندماج مع شركة بيت الاستثمار العالمي ”جلوبل“، لتشكيل أكبر كيان في القطاع الاستثماري الخاص الكويتي.

وقالت ”كامكو“ في بيان، اليوم الإثنين، إنها تستهدف من الاندماج ”تشكيل كيان كبير في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بمنطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا“.

وحسب البيان ”ستقوم الشركتان باستكمال الموافقات الرسمية في هذا الشأن، مع كافة الجهات الرقابية ذات العلاقة“.

وتؤسس الاتفاقية لأول وأكبر عمليات الاندماج والاستحواذ بالقطاع المالي غير المصرفي في الكويت، وفق البيان.

وتأسست ”كامكو“ عام 1998 كبنك استثمار، وتم إدراجه ببورصة الكويت عام 2003، وهو أحد أكبر الشركات الاستثمارية في منطقة الخليج من حيث حجم محفظة الأعمال البالغة 17 مليار دولار، بحسب البيانات المعلنة بنهاية 2018.

أما بيت الاستثمار العالمي فتأسس عام 1998، ويتخذ من الكويت مقرًا له، وهو شركة إقليمية تعمل في مجال إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية، بأصول مدارة تبلغ 2.85 مليار دولار.