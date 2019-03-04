رغم اتفاقية ”زيرو جمارك“.. تراجع أعداد السيارات المستوردة في مصر

كشف تقرير حكومي مصري عن انخفاض عدد السيارات المستوردة من الخارج، بمقدار 6120 سيارة في ثاني شهر منذ بداية العام الجاري، لتطبيق قانون ”زيرو جمارك“ مع الاتحاد الأوروبي، رغم التوقعات بانتعاشة مرتقبة في القطاع.

وبلغ عدد السيارات المستوردة، خلال شهر شباط/فبراير، 4800 مقابل 10920 خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بتراجع 6120 سيارة.

وبدأ سريان قرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، الذي أصدرته مصلحة الجمارك المصرية، كانون الثاني/ يناير الماضي، وفقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، التي وقعتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي.

لكن بحسب تقرير مقدم لوزير المالية المصري، فإنّ إجمالي قيمة رسائل السيارات، وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، خلال شباط/فبراير الماضي، بلغ نحو 2 مليار و725 مليون جنيه (152 مليون دولار) بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية أخرى محصلة عنها بمبلغ 953 مليون جنيه خلال نفس الشهر.

وفي كانون الأول/يناير، أعلنت مصلحة الجمارك أنّ سيارات وقطع الغيار ذات المنشأ الأوروبي وغيرها بقيمة بلغت أكثر من 4 مليارات جنيه، وجرى تحصيل 1.2 مليار جنيه من تلك السيارات ضرائب ورسوم وإعفاء سيارات من ضرائب جمركية بنحو 1.4 مليار جنيه.

ويبلغ حجم الضرائب على الواردات في مصر حوالي 44.4 مليار جنيه سنويًّا، بينما تمثل الأموال النقدية الناتجة عن جمارك السيارات الأوروبية ما يقرب من 11 مليار جنيه سنويًّا.

وتضمن إفراج جمارك الإسكندرية، في شهر شباط/فبراير الماضي، نحو 4800 سيارة ملاكي موديلات مختلفة بقيمة تبلغ حوالي مليار و472 مليون جنيه، وهو الشهر الثاني لتطبيق ”زيرو جمارك“ على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

وإجمالي ما تم سداده لاستيراد تلك السيارات، في شهر شباط/ فبراير، من ضرائب ورسوم جمركية وتنمية بلغ نحو 440 مليون جنيه، واستفاد مالكو تلك السيارات من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير.

وتنص الاتفاقية على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات، حيث تم إعفاء تلك السيارات من سداد أكثر من 656 مليون جنيه.

،وكانت مصلحة الجمارك قد بدأت تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الدول الأوروبية كانون الثاني/ يناير، حيث شمل القرار السيارات الأوروبية ذات السعة الأعلى من 1200 سي سي، ووفقًا للقرار يتم إلغاء النسبة المتبقية من الرسوم الجمركية على تلك السيارات لتصبح ”زيرو جمارك“، وتبلغ السيارات من السعة الأقل من 1600 سي سي 12%، والأكبر من 1600 سي سي 40.5%.

ونص قرار الجمارك أن الإعفاء جاء على جميع السيارات التي تجمع وتصنع بأوروبا، بشرط أن يكون40% من السيارة مكونًا محليًا أوروبيًا.

ووفقًا لتقرير قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار السيارات الأقل من 1600 سي سي بنسبة 5%، والأعلى من 1600 سي سي بنسبة تتراوح بين 20 و22%.

وتضم السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي عددًا من العلامات التجارية من بينها BMW، والمرسيدس، والبيجو، والرينو، والفيات، والأودي، والستروين، والفولكس، والفولفو.